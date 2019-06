17 Giugno 2019 15:53

Reggio Calabria: ottimi risultati per gli alunni dell’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua al concorso “Danila Pizzimenti, Roberta Rocca” indetto dall’Associazione culturale Anassilaos

Ottimi risultati per gli alunni dell’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua che giorno 14 giugno 2019 nella sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, si sono distinti per la qualità e l’originalità degli elaborati prodotti in occasione del Concorso “Danila Pizzimenti, Roberta Rocca” indetto dall’Associazione culturale Anassilaos di Reggio Calabria. Il concorso giunto alla 25^ edizione, patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, città Metropolitana di Reggio C., Città di Reggio Calabria che ha avuto come tema: vivi il tuo sogno…costruisci incontrando la letteratura, l’arte e la musica…il mondo che vorrei, ha decisamente coinvolto gli alunni che hanno elaborato artisticamente il loro ideale onirico, trasformando il concetto di inclusione e positività in una realtà più vicina alle esigenze degli adolescenti, permeata di humanitas e vivibilità consapevole. Durante la cerimonia di consegna degli attestati, presieduta dal Dott. Emanuele Mattia, Garante per l’infanzia e l’adolescenza per la Città Metropolitana, i protagonisti si sono distinti nelle varie sezioni:

collage – 1° premio: Fabiana De Luca, classe 3E;

fumetto – 2° premio: Gaia Pustorino, classe 1D;

scrittura creativa – 3° premio: Francesco Nania, classe 2E;

acquerello – 3° premio: Nancy Geria, 3E.

Inoltre sono stati assegnati il premio della Giuria a Paola Latella 3E, e il premio della Presidenza a Bruna Paparo 3A per l’eccellenza emotiva estrinsecata. Grande soddisfazione per il Dirigente Scolastico Mariantonia Puntillo sempre attenta e sensibile alle tematiche adolescenziali e per i docenti che hanno guidato accuratamente gli alunni nel loro percorso di ampliamento personale e culturale.

