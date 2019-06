Reggio Calabria, altra rissa stavolta in pieno centro: ragazzino pestato da un gruppo di immigrati sul Lungomare

26 Giugno 2019 20:14

Reggio Calabria, ancora una rissa in città: ragazzino pestato sul Lungomare, interviene l’ambulanza

A poche ore dalla maxi rissa di Scilla, si registra un altro sgradevole episodio che testimonia il degrado socio/culturale in cui versa la città di Reggio Calabria: stavolta in pieno centro, all’inizio lato Nord del Lungomare definito da Gabriele D’Annunzio “il chilometro più bello d’Italia“, all’incrocio con via Giunchi e via Roma, un ragazzino è stato pestato da 4 ragazzi di colore. Visibilmente scosso e ferito al volto, è stato dapprima soccorso dai passanti che hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza chiamando il 118.

