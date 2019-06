Reggio Calabria, a Palazzo San Giorgio la premiazione dei “Reggini Doc”: conferiti i premi Uomo e Donna dell’Anno [FOTO e INTERVISTE]

29 Giugno 2019 14:01

Stamane la cerimonia a Reggio Calabria: premiati i cittadini che hanno contributo alla crescita del territorio

Stamani presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio “Donna dell’anno-Reggina DOC” e “Uomo dell’anno Calabria” e “Uomo dell’anno – Reggino DOC” 2019.

Nel corso della manifestazione l’Accademia Culturale reggina Fjord of Reghium ha consegnato il premio “Uomo dell’anno – Reggino DOC” al dott. Eduardo Lamberti Castronuovo ed il premio “Uomo dell’anno Calabria 2019” all’avv. Alberto Panuccio. Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria, Rina Pasqualina Manganaro, ha ricevuto il premio “Donna dell’anno – Reggina DOC” La prof.ssa Manganaro è stata premiata perché “si distingue in ogni attività, sia essa pedagogica, didattica e organizzativa nel settore scolastico, ottenendo in primis il continuo collegamento con le innovazioni metodologiche didattiche in perfetta e puntuale diacronia”.

Il premio punta ad elogiare e riconoscere l’ impegno e la professionalità delle personalità reggine, che con il loro lavoro hanno dato qualcosa al territorio ed alla cittadinanza nell’ottica di crescita e progresso.

