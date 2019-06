Reggio Calabria, domani penultima apparizione stagionale per i ragazzi di “Freed By Football”

21 Giugno 2019 18:09

Reggio Calabria, domani, presso il Centro Sportivo “Sant’Agata”, penultima apparizione stagionale per i ragazzi di “Freed By Football”

Sabato 22 Giugno 2019, alle ore 18:00, presso il Centro Sportivo “Sant’Agata” di Reggio Calabria, penultima apparizione stagionale per i ragazzi di “Freed By Football”: ospite d’eccezione la rappresentativa locale della Polizia di Stato. Il progetto – nato dalla collaborazione tra il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e la F.I.G.C., volto all’integrazione e alla riabilitazione di giovani destinatari di provvedimenti giudiziari, e fondato esclusivamente sul potenziale educativo del calcio – giunge, dunque, alle battute conclsuive della sua fase sperimentale.

