Reggio Calabria, preoccupazione del Garante dei Minori per i locali estivi: “vendono bevande alcoliche contro le leggi, serve più controllo”

11 Giugno 2019 11:44

La dichiarazione del sociologo Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria

“Mi rivolgo ai rivenditori di bevande alcoliche ed ai gestori dei locali estivi che gli adolescenti, scevri da impegni scolastici per la fine delle lezioni, hanno cominciato a prendere d’assalto per i loro divertimenti notturni, affinché ad essi non venga somministrato alcol, contrariamente a quanto appreso dal mio ufficio in seguito ad alcune segnalazioni genitoriali”.

È quanto dichiara il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria.

“Faccio affidamento nei titolari dei locali, spronandoli al rigoroso rispetto delle leggi in materia – continua il Garante – e, in generale, sull’applicazione delle regole non scritte del buonsenso che ogni adulto dovrebbe praticare al cospetto di bambini e adolescenti”.

Marziale rivolge anche un appello alle istituzioni preposte al controllo del territorio, “affinché vogliano intensificare la loro presenza in prossimità di raduni giovanili di massa potenzialmente esposti a rischi. Se la prevenzione da sola non basta, allora il controllo diventa imprescindibile, soprattutto da parte degli stessi genitori”.

Valuta questo articolo