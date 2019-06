Reggio Calabria: prenderà il via lunedì la prima delle due sessioni di incontri d’affari tra imprese reggine del settore agroalimentare e buyer esteri

14 Giugno 2019 13:30

Reggio Calabria: ecco il progetto “Terra, Mare e Cibo degli Dei”, al via il programma di incontri d’affari con buyer di Francia, Danimarca e Benelux

Prenderà il via lunedì 17 giugno p.v. la prima delle due sessioni di incontri d’affari tra imprese reggine del settore agroalimentare e buyer esteri, organizzate dalla Camera di commercio di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “Terra, Mare e Cibo degli Dei”, che si inquadra nel “Programma attuativo per l’internazionalizzazione 2017/2018 – realizzazione di iniziative congiunte con il Sistema Camerale della Calabria”, co-finanziato dalla Regione Calabria attraverso il Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi” (OT3) – obiettivo specifico 3.4” incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi”. Con la prima tappa di incoming missione, che si svolgerà dal 17 al 19 giugno, si vuole favorire l’apertura delle imprese reggine del settore agroalimentare verso i mercati di Francia, Danimarca e Benelux, offrendo loro l’opportunità di avviare rapporti di reciproca conoscenza e collaborazione con buyer potenzialmente interessati ai prodotti del nostro territorio. Il programma dell’iniziativa e le azioni che la Camera di commercio sta realizzando per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese saranno presentati dal Presidente della Camera Antonino Tramontana nel corso di una conferenza stampa, che si terrà lunedì 17 giugno p.v. alle ore 10.30 presso Villa Blanche Ricevimenti in località Mortara di Pellaro a Reggio Calabria. Alla conferenza stampa interverrà Gina Aquino, Dirigente Settore Internazionalizzazione della Regione Calabria, che relazionerà sulla strategia regionale per l’internazionalizzazione delle imprese e sui progetti con le Camere di commercio regionali ed estere.

