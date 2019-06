Reggio Calabria, enorme perdita di gas in contrada Morloquio a causa delle voragini nell’asfalto: tanta paura, strada chiusa per ore [FOTO LIVE]

28 Giugno 2019 20:22

Reggio Calabria, paura in contrada Morloquio per un’enorme perdita di gas tra le villette della zona sulle colline dell’Aeroporto

Pomeriggio di paura a Reggio Calabria, in contrada Morloquio, sulle colline dell’aeroporto. Alle 17:40 un tubo del gas s’è rotto a causa dell’asfalto dissestato (come già segnalato su StrettoWeb nei giorni scorsi). Le enormi voragini della strada costringono gli automobilisti a transitare a passo d’uomo e a bordo strada. Questo ha compromesso il tubo del gas, che ha iniziato a inondare la zona con un olezzo terribile e soprattutto con un gas infiammabile. I Vigili del Fuoco, allertati dai residenti, sono arrivati in pochi minuti e hanno chiuso la strada, che è ancora adesso bloccata (da oltre due ore e mezza), con una lunga fila di auto da entrambi i lati. E’ l’unica via d’accesso (e quindi anche di uscita) di una zona residenziale, con numerose abitazioni e una struttura riabilitativa, la comunità alloggio Villa Sant’Elia.

Dopo oltre un’ora dall’arrivo dei Vigili del Fuoco, sono arrivati i primi tecnici della ditta del gas, che però erano sprovvisti degli strumenti adatti a bloccare la perdita. Ancora più tardi sono arrivati altri addetti di Canale che finalmente hanno bloccato la fuoriuscita di gas, restituendo ai residenti l’aria pulita.

Sono ancora in corso i lavori (con la strada chiusa) per ripristinare la condotta.

Ancora una volta, il menefreghismo e la disattenzione degli amministratori locali determina condizioni di grave pericolo per i cittadini.

