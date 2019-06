Reggio Calabria: i pazienti del “Linfo varietà” pronti a stregare il Cilea

14 Giugno 2019 13:34

Aiutare la ricerca e nello stesso tempo, fare in modo che il malato possa riprendersi la sua vita. Questi sono i principali obiettivi dell’associazione Linfovita che ritorna al teatro “Francesco Cilea” con uno straordinario spettacolo dove non mancheranno tante risate e buona musica. E’ tutto pronto per il “Linfovita varietà” in programma il prossimo 14 Luglio alle ore 20,30 e i protagonisti saranno ancora una volta, i pazienti del reparto di ematologia del Grande Ospedale Metropolitano in prima linea per raccogliere fondi a sostegno della ricerca. L’associazione Linfovita ha come obiettivo quello di promuovere iniziative a favore dei pazienti affetti da linfoma e dei loro familiari e vuole essere una guida per meglio comprendere la diagnosi e la malattia attraverso informazioni semplici e facilmente comprensibili. In due ore di puro show, condotto dalla giornalista Eva Giumbo e coordinati artisticamente da Carmelo Lo Re, Patrizia Britti e Rex Genuzzo Andreoli, i pazienti “attori” si esibiranno in esilaranti sketch, canzoni e balletti coreografati da Giuseppe e Pietro Plutino. E non saranno soli, perché anche quest’anno hanno aderito al progetto solidale, l’istrionico attore Gennaro Calabrese voce di “Kiss Kiss” e conduttore di “Alice Tv” che travolgerà il pubblico con le sue mille voci e volti noti e il duo comico “I non ti regoli” (composto da Giuseppe Mazzacuva e Giuseppe Scorza) alle prese con divertenti intrusioni di scena. “Linfovita significa rinascere dopo la malattia e non solo, in senso più profondo e assoluto, significa rinascere a nuova vita. E questa rinascita si rispecchia nel “Linfo Show” che si propone di portare la cultura e lo spettacolo in ambito medico a scopo terapeutico con la realizzazione di programmi periodici mirati e definiti – spiega la dottoressa Caterina Stelitano fondatrice di Linfovita – Il coinvolgimento dei pazienti che diventano così protagonisti, mira ad alleviare gli stessi da preoccupazioni creando uno stato di benessere e armonia attraverso la condivisione e il sostegno comune. Lo spettacolo viene incontro come elemento di sostegno psicologico e come mezzo di aiuto per sorridere anche nella malattia, aiutando a stare meglio, alleviando le sofferenze e diventando strumento di terapia”. In questi anni, LinfoVita ha raggiunto gran parte dei propri scopi sociali, ottenendo interesse a livello nazionale, tant’è che nel Gennaio 2015, si è trasformata in associazione nazionale per poter ampliare le iniziative messe in campo e coinvolgere una platea ancor più vasta di pazienti e familiari. Il ricavato della serata sarà interamente investito nella ricerca medica.

