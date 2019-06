24 Giugno 2019 00:22

Reggio Calabria, un enorme incendio nella notte sta interessando le campagne intorno alla SS106 tra Pellaro e Bocale

Notte di paura per i residenti di Pellaro e Bocale, le frazioni più meridionali del Comune di Reggio Calabria, e per tutti gli automobilisti in transito sulla SS106 Jonica dov’è in atto un incendio che sta interessando le brulle campagne della zona con fiamme altissime. I Vigili del Fuoco sono sul posto per tentare di spegnerlo, ma il caldo e il forte vento rendono le operazioni molto difficili. Le fiamme sono molto vicine alla strada e alle abitazioni.

