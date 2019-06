Reggio Calabria: il 7 Luglio al Parco Ecolandia l’evento “Cortoconcerto”

28 Giugno 2019 17:52

E’ indetta per martedì 02 luglio alle ore 10.00,presso la sala “G.Levato” del Consiglio regionale della Calabria, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “CortoConcerto”. Ideato, prodotto e realizzato da Alessandro e Claudio Bagnato, con il supporto dell’associazione A.Gi.Mus. sezione Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Parco di Ecolandia, “CortoConcerto” che si terrà appunto nell’incantevole cornice di Ecolandia la sera di Domenica 07 luglio, ha l’ambizioso obiettivo di far conoscere l’arte della musica applicata all’immagine e quindi della sua funzione, quale parte integrante ed indispensabile all’interno di un Film. Nel corso della manifestazione, prenderà il via la Prima Edizione del Premio“Spiga d’oro”, un riconoscimento voluto fortemente da A.Gi.Mus. per tre “istituzioni cittadine” che meglio si sposano con i fini di tale onorificenza e che, attraverso la loro diversificata attività ed impegno profuso anche nel campo della solidarietà, hanno dato lustro alla città di Reggio Calabria: Hospice-Fondazione Via delle Stelle, Cassone-Fondazione Clara Travia e l’emittente ‘Reggio TV’. Saranno presenti martedì alla conferenza stampa anche gli artisti che animeranno lo spettacolo: gli artisti Pasquale Capri, Irma Imedadze, Alma Manera, lo speaker Benvenuto Marra, i maestri Pasquale Faucitano (I violino orchestra filarmonica “F,Cilea”), Alessandro Carere (I Flauto orcehstra filarmonica “F.Cilea”) e Adolfo Zagari, il direttore d’orcehstra Maurizio Managò (per la Concert Band di Melicucco) il direttore artistico e regista M° Claudio Bagnato, il compositore/pianista e presidente A.Gi.Mus. Città Metropolitana di Reggio Calabria M° Alessandro Bagnato. I preparatori del coro “Not’e to forget”: Enza e Marina Cuzzola (coro I giovani Laudamus) Carmen Cantarella (coro dell’Università della Magna Grecia), Angela Luppino (coro Cosma Passalacqua) e Salvatore Silivestro (vice presidente dell’A Gi.Mus). per il Parco di Ecolandia saranno presenti il presidente, professore Tonino Perna e il dott. Marcello Spagnolo.

