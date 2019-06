FuturoalLavoro, Reggio Calabria si mobilita per la grande manifestazione nazionale dei sindacati: in piazza 15.000 persone [FOTO e VIDEO]

22 Giugno 2019 10:22

#FuturoalLavoro, Reggio Calabria si mobilita per la grande manifestazione nazionale. Il corteo attraverserà il Corso Garibaldi fino a Piazza Duomo, ove è previsto che si tenga un comizio alla presenza dei segretari nazionali dei sindacati

La grande attesa è terminata. E’ partito da Piazza De Nava di Reggio Calabria il corteo organizzato dalle sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil. La manifestazione attraverserà il Corso Garibaldi fino a Piazza Duomo dove è previsto che si tenga un comizio alla presenza dei rispettivi segretari sindacali nazionali. All’evento sono previsti circa 15.000 persone, i quali hanno raggiunto la Città dello Stretto con auto, bus e treni. “E’ una grande manifestazione unitaria per il Mezzogiorno che si innesta in un percorso già avviato da tempo con i sindacati per chiedere al governo di mettere al centro delle scelte politiche questo tema che deve diventare una questione nazionale. I dati di Bankitalia ed Istat sono drammatici, ma non ci meravigliano dal momento che i segnali arrivati in questi mesi erano seri. Siamo di fronte ad un indebolimento economico e sociale, la povertà è al di sopra media nazionale e, purtroppo, continua a crescere. Su questi fronti, l’azione del sindacato unitario campano darà un contributo determinante con l’obiettivo di portare a ragionare governo e Regione sulla necessita’ di fare accordi, perchè se non c’e’ confronto non si va da nessuna parte. I recenti scioperi messi in campo dagli edili, dai pensionati, dai lavoratori del pubblico impiego e dai metalmeccanici ci dicono che bisogna individuare politiche e strategie di sviluppo. Se in autunno non ci saranno segnali siamo pronti ad aprire un doppio fronte con Regione e Governo“. Queste le parole del segretario generale della Cgil Campania, Nicola Ricci.

Reggio Calabria, Landini ai microfoni di StrettoWeb: “il governo fa politiche sbagliate”

E’ partito da Piazza De Nava il corteo della manifestazione nazionale dei sindacati a Reggio Calabria. Ai microfoni di StrettoWeb, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, afferma: “è una manifestazione propositiva, il governo sta sbagliando politiche, serve altro per risollevare il Sud e l’Italia”.

Reggio Calabria: partito il corteo della manifestazione nazionale dei sindacati, presenti manifestanti non solo calabresi ma anche da Campania, Puglia, Sicilia e Piemonte

E’ partito da Piazza De Nava il corteo della manifestazione nazionale dei sindacati, presenti manifestanti non solo calabresi ma anche da Campania, Puglia, Sicilia e Piemonte. Grande soddisfazione degli organizzatori per la riuscita dell’evento.

#FuturoalLavoro, Reggio Calabria si mobilita per la grande manifestazione nazionale dei sindacati: Piazza De Nava è già piena di manifestanti

Migliaia di manifestanti in piazza in vista della partenza del corteo della grande manifestazione nazionale dei sindacati. Tantissimi i movimenti, le associazioni e i partiti politici che hanno aderito compresa l’amministrazione comunale di Reggio Calabria.

#FuturoalLavoro, Reggio Calabria si mobilita per la grande manifestazione nazionale dei sindacati: la città è blindata

La città è blindata da questa mattina con speciali misure per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. All’evento parteciperanno i segretari nazionali delle organizzazioni sindacali: Annamaria Furlan (Cisl), Carmelo Barbagallo (Uil), Maurizio Landini.

#FuturoalLavoro, Reggio Calabria si mobilita per la grande manifestazione nazionale dei sindacati: presenti Zingaretti e Speranza

Saranno in piazza alcuni leader politici tra cui Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico e Roberto Speranza di Articolo Uno. Ma sono tantissimi i movimenti, le associazioni e i partiti politici che hanno aderito compresa l’amministrazione comunale di Reggio Calabria.

#FuturoalLavoro, Reggio Calabria si mobilita per la grande manifestazione nazionale dei sindacati. Eccco le modifiche alla viabilità

In particolare, le modifiche più importanti alla viabilità ed alla sosta, anche a decorrere dalla sera precedente l’evento, riguarderanno le vie limitrofe a Piazza De Nava, il Corso Vittorio Emanuele III (interdetto completamente al traffico), il lungomare Italo Falacomatà (divieto di sosta con rimozione forzata lato mare), la via Genoese Zerbi (divieto di sosta con rimozione forzata), le vie adiacenti a Piazza Garibaldi, la zona del tempietto e la zona del Ponte Calopinace attigua al Corso G. Garibaldi. I citati divieti interesseranno peraltro tutte le vie limitrofe all’area interessata dalla manifestazione, nello svolgimento sia del corteo che del comizio, lungo il Corso Garibaldi e a Piazza Duomo, che saranno anche interdette al traffico veicolare.

