A Reggio Calabria il 183° Anniversario della Fondazione del Corpo dei Bersaglieri

“In occasione della ricorrenza del 183° Anniversario della Fondazione del Corpo, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, Sezione di Reggio Calabria, intende ricordare tale momento con la celebrazione della Santa Messa insieme alla Comunità della Chiesa di Odigitria, alle altre Associazioni d’Arma ed alle Autorità cittadine. La funzione religiosa, officiata da Don Pasqualino Catanese, avrà luogo alle ore 19.00 di Martedì 18 Giugno c.a. presso la Chiesa di Odigitria comunemente conosciuta come Chiesa dell’Itria o delle Catene, sita in via Sbarre C.li.

La Vergine di Odigitria – Madonna del Buon Cammino è infatti la protettrice del Corpo dei Bersaglieri. Abbiamo scelto di realizzare una manifestazione semplice, ma intensa, per onorare, mediante la celebrazione Eucaristica, tutti i nostri caduti in una corale condivisione con le altre Associazioni, le Autorità Militari e Civili e la Comunità Parrocchiale”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente della Sezione Albanese Bers. Domenico. “Noi Bersaglieri, così come tutte le Associazioni d’Arma, ci sentiamo investiti di un compito prezioso che è quello di conservare e mantenere vivi i Valori della Patria, della Bandiera e del ricordo di coloro che hanno immolato la propria vita sull’altare della libertà. Il nostro sforzo è quello di operarne la trasmissione ai giovani che rappresentano l’Italia del futuro, in maniera da rinsaldare il legame con le passate generazioni di cui essi sono i legittimi rappresentanti. Al termine della Celebrazione sul sagrato antistante la Chiesa vi sarà l’esibizione della Fanfara Bersaglieri della Sezione reggina. Sarà presente il Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri della Regione Calabria con il Labaro Regionale Bersagliere Nicola Morabito”, conclude.

