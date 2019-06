Reggio Calabria: alla Mediterranea le lezioni della Prof.ssa Vera Negri Zamagni

25 Giugno 2019 10:00

All’interno del ciclo di lezioni che fanno parte dell’innovativo Master in Economia Civile, si sono tenute le lezioni della Prof.ssa Vera Negri Zamagni, importante studiosa, ospitata presso l’Ateneo la scorsa settimana, che ha incantato gli studenti ripercorrendo la storia economica europea ed italiana, ed analizzando la realtà politico-economico alla luce di differenti presupposti ed aspettative. Vera Zamagni da anni collabora con la S.E.C. – Scuola di Economia Civile- che, come riportato sul sito, punta a diffondere e valorizzare “un pensiero economico che si misura con le persone, le relazioni, i luoghi. Che supera la supremazia del profitto. Che pensa ad un mercato generativo e a relazioni umane che lo trascendono, fatte di reciprocità e gratuità.” Il Master, oltre ad annoverare la Prof. Vera Negri Zamagni, può vantare tra i docenti anche il prof. Becchetti, prof. di Economia Politica presso l’Università di Tor Vergata, e la prof.ssa Alessandra Smerilli da poco nominata Consigliera di Stato della Città del Vaticano, che insieme a tanti altri docenti e studiosi danno l’occasione ai partecipanti al master, di affrontare in maniera qualificata tematiche emergenti che la S.E.C. porta avanti già da diverso tempo e che si rivelano di importanza strategica per leggere la realtà attuale e provare a cambiare “dal basso” e con la metodologia “del voto col portafoglio” una società che sembra – poveramente ed immotivatamente – basarsi solo sul profitto ignorando invece la ricchezza, la generatività ed il potenziale delle relazioni umane e le alternative al modello economico vigente, che ci rende meno liberi e meno felici di quello che potremmo essere se mettessimo al centro di ogni azione, anche economica, la persona. Questa prima edizione del ‘Master in Economia Civile per il Management delle Imprese Sociali, Cooperative ed imprese non profit”, fortemente voluta all’interno della offerta didattica del Dipartimento DiGiES della Università Mediterranea di Reggio Calabria, è tra la formazione di eccellenza in Italia per le tematiche trattate; il fatto poi che si svolga in una città come Reggio Calabria dimostra che cambiare le logiche si può, che dipende solo dalla volontà e dalla collaborazione umana tentare di migliorare la nostra qualità di vita ed aprirci ad una nuova visione sia dell’istruzione che delle politiche del lavoro e delle dinamiche che vi ruotano intorno. Il Master di II livello, è coordinato dal prof. Francesco Manganaro, e dal Comitato Tecnico Scientifico composto dal prof. Domenico D’Amico e dalla dott.sa Amelia Stellino. Ci si augura, visto la qualità della proposta formativa e dei docenti, che questa sia solo la prima edizione del master e che si possano attivare ulteriori percorsi di collaborazione S.E.C.

