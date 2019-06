Reggio Calabria: boom di iscritti per la 4ª edizione della Mediterranea International Summer School

5 Giugno 2019 21:00

Reggio Calabria: un nuovo traguardo importante sta per essere messo a segno dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università “Mediterranea”

Un nuovo traguardo importante sta per essere messo a segno dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, grazie all’incessante lavoro di internazionalizzazione del Direttore del DIGIES, prof. Massimiliano Ferrara, e del Delegato Erasmus, prof. Angelo Viglianisi Ferraro, che hanno coinvolto studiosi di oltre 10 università polacche, russe, spagnole e sudamericane (compresi tre direttori di dipartimento ed un preside di facoltà), per la IV edizione della “Mediterranea University International Summer School on Consumer Law and Fundamental Rights”. L’iniziativa, promossa dal Master internazionale in diritto privato europeo, in collaborazione con il MICHR (www.michr.unirc.it), si svolgerà dal 21 al 24 giugno 2019, presso la Costa degli Dei, e ha già registrato un boom straordinario di iscritti: 12 studenti russi, accompagnati dal preside e dal delegato all’internazionalizzazione della Faculty of Law dell’Università di San Pietroburgo, hanno infatti inviato la propria domanda di partecipazione, assieme a circa 50 studenti e neo laureati calabresi. Le lezioni frontali si terranno nei pomeriggi del 21, del 22 e del 23 giugno, a partire dalle 16:30. Durante il resto delle giornate, i partecipanti potranno studiare – individualmente o in gruppo – sui materiali forniti dai docenti. Alle ore 16:00 i professori saranno a disposizione degli studenti per fornire loro indicazioni utili su possibili periodi di soggiorno di studio e ricerca all’estero. L’evento prevede un servizio di traduzione, che consentirà a tutti di partecipare attivamente alla Scuola estiva di respiro internazionale. Per maggiori info, visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/groups/348983782638284/ o contattare uno dei tutor. Termine ultimo per la presentazione della propria candidatura: ore 12:00 del 7 giugno 2019.

Valuta questo articolo