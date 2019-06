Reggio Calabria: Matteo Azzarà al Campionato Mondiale in Francia dal 24 al 29 Giugno

21 Giugno 2019 09:03

Tutto pronto per il Campionato del Mondo di Windsurf IFCA che si svolgerà in Francia a La Trance sur Mere dal 24 al 29 giugno 2019. Alla competizione parteciperà l’uscente campione del mondo della categoria under 13 il reggino Matteo Azzarà che quest’anno competerà nella categoria Under 15. Il surfista reggino è reduce da un grave infortunio durante una sessione di allenamento che ha superato con carattere, dopo settimane di fisioterapia, riprendendo gli allenamenti in mare misurandosi con se stesso e gli altri atleti provenienti da tutto il mondo. Bisogna anche tener conto che Matteo ha nel DNA l’amore per il mare trasmesso dal padre Alessandro, skipper di lungo corso, e dall’attaccamento della famiglia per il mare Gli impegni di Matteo non si fermano al Campionato del Mondo in quanto dal 29 Giugno al 1°luglio è impegnato sul Garda alla ONE HOUR CLASSE e in seguito al campionato italiano giovanile nelle varie tappe di Gera Lario sul lago di Como e a Reggio Calabria. L’attività proseguirà dal 1° al 6 settembre in Turchia per l’IFCA junior e a Talamone per la quarta tappa del Firerace 120. L’atleta del Circolo Velico Reggio sarà in Italia per riprendere gli studi con la iscrizione alle scuola superiori, privilegiando l’Istituto Tecnico Nautico di Villa San Giovanni.

