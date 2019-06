Da Reggio Calabria un coro unanime per il Sud: in 20 mila in piazza per la manifestazione unitaria Cgil, Cisl e Uil [FOTO, VIDEO e DETTAGLI]

Messina

Il segretario generale della Cgil ha contestato anche il ministroche aveva annunciato che il governo con un provvedimento aveva cancellato la povertà: “gli dovremmo far vedere che al contrario, non i sindacati, ma l’Istat nei giorni scorsi ha certificato che la poverta’ purtroppo e’ aumentata, sia quella relativa che il resto. Ma il dato con cui fare i conti – ha concluso Landini – e’ che oggi si e’ poveri lavorando, per questo il problema e’ che combattere la poverta’ vuol dire affermare i diritti, vuol dire cambiare la politica economica”. Barbagallo ha definito “immondizia” l’autonomia differenziata e ha ironizzato sui navigator “sono assunti come precari e dovrebbero offrire lavoro a tempo indeterminato agli altri?” . Durante il comizio Landini ha ricordato che sulla manutenzione delle grandi opere “l’unico ponte che non cadra’ e’ quello sullo, perche’ non l’hanno fatto“. Non si è fatta attendere la reazione di Salvini, che ha dichiarato: “entro luglio saranno invitati al Viminale”. La Furlan ha sottolineato che “oggi il Mezzogiorno invece di essere al centro dell’agenda politica, invece di essere la priorita’ assoluta, continua a essere completamente dimenticato“.ha voluto dedicare la manifestazione adin un incidente sul lavoro. Presente a Reggio Calabria anche il segretario PD Nicola Zingaretti, entusiasta per la massiccia adesione alla manifestazione. Secondo“si puo’ riprendere non solo una battaglia politica e una lotta ma si puo’ soprattutto ricostruire un’alternativa che manca a questo Paese, siamo qui per dare rappresentanza a chi ha capito che Di Maio e Salvini con i loro selfie hanno preso in giro questa grande nostra comunita’ italiana“. Anche i il governatore della Calabria,, con una delegazione di Giunta, ha preso parte al corteo e ha chiesto che il Governo torni ad occuparsi del Sud.