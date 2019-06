24 Giugno 2019 22:28

Reggio Calabria, i cittadini di via Spontone: “non si può lasciare una comunità senza acqua”

Situazione difficile in via Spontone a Reggio Calabria dove da diverse sere e senza avviso viene a mancare l’acqua. “Vogliamo spiegazioni – scrivono i cittadini di via Spontone- sul perché viene tolta. Nella via ci sono persone anziane, bambini, un bene primario non si può togliere così. Non possiamo restare senza acqua che tra l’altro paghiamo. Vorremmo sentire le istituzioni”, conclude.

