Reggio Calabria: il 29 giugno torna “I love gelato”, l’evento di Malavenda dedicato al gelato

24 Giugno 2019 19:22

Reggio Calabria: dopo il successo dello scorso anni torna sabato 29 giugno in Piazza De Nava l’evento di Malavenda dedicato al gelato

Dopo il successo dello scorso anno torna sabato 29 giugno in Piazza De Nava a Reggio Calabria l’evento di Malavenda Museo di Malavenda 1872 dedicato al gelato. E’ la pasticceria più antica di Reggio Calabria che conserva ancora nel nome la data di inizio della sua attività: Malavenda 1872. Quasi 150 anni di esperienza, tradizione e sapienza nella produzione di dolci, gelati e bontà salate. Caffetteria, pasticceria e gelateria Malavenda 1872 è uno straordinario punto di incontro nel cuore della città di Reggio Calabria, di fronte al Museo Archeologico Nazionale dove sono custoditi i Bronzi di Riace. L’azienda non poteva che avere un occhio di riguardo per il gelato e presenta pertantoun evento dedicato al re più fresco dell’estate per i reggini e per i tanti turisti. Crema reggina, vaniglia, fiordilatte, gianduia oppure un fresco gelato al melone o alla fragola… tutti fatti artigianalmente con le migliori materie prime e con i prodotti più freschi. Tanti giochi per bambini, tante iniziative dedicate a grandi, un carretto dei gelati come nella tradizione gelatiera più antica, degustazioni gratuite, assaggi di Bronzichoc nella versione gelato e nella versione biscotto e tanti gadget e sorprese. Infine uno straordinario Contest su Instagram con in palio la fornitura di un gelato per tutta l’estate per due persone. Appuntamento quindi per I Love Gelato, sabato 29 giugno dalle ore 18,00 da Malavenda Museo in Piazza De Nava, di fronte al Museo Archeologico dove sono custoditi i Bronzi di Riace ispiratori anche di Bronzichoc e simbolo della storia stessa dell’azienda, la pasticceria e gelateria più antica di Reggio Calabria.

Valuta questo articolo