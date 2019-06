Da Reggio Calabria a Caulonia Marina, sindacati pronti alla “lunga marcia”: 150 km a piedi per sottolineare le criticità infrastrutturali del territorio

23 Giugno 2019 10:25

“La lunga marcia” partirà da Reggio Calabria il 4 luglio e si concluderà il 10 luglio a Caulonia Marina, passando attraverso Lazzaro, Bova Marina, Brancaleone, Bianco, Siderno e Roccella

Martedì 25 giugno, alle ore 10.00 presso la sala biblioteca (1 piano) della Città metropolitana in piazza Italia Reggio Calabria, la Filt-CGIL Calabria, in collaborazione con CGIL Calabria e Reggio-Locri, Filcams Calabria, Inca, Spi Calabria, Auser e l’associazione “L’Amaca”, illustrerà l’iniziativa itinerante “La lunga marcia” che partirà da Reggio Calabria il 4 luglio e si concluderà il 10 luglio a Caulonia Marina, passando attraverso Lazzaro, Bova Marina, Brancaleone, Bianco, Siderno e Roccella. Il percorso di 150 chilometri sarà percorso a piedi dal gruppo dirigente del sindacato per sottolineare le criticità del sistema infrastrutturale calabrese, da quello ferroviario a quello aeroportuale, da quello viario a quello marittimo, e la necessità di una svolta radicale negli investimenti pubblici e privati di cui si devono fare carico immediatamente i governi nazionale e regionale e le grandi aziende pubbliche e private. Senza un ammodernamento infrastrutturale della Calabria il rischio concreto è quello di un ulteriore isolamento e abbandono, dell’asfissia economica, dello spopolamento delle aree interne, della fuga dei giovani cervelli calabresi. Durante le otto tappe saranno forniti alla cittadinanza dati e proposte del sindacato. A Bova Marina, Siderno e Caulonia si terranno tre dibattiti in piazza sui temi dello sviluppo e dell’ammodernamento infrastrutturale della Calabria anche attraverso il ricordo di personalità meridionali a cui parteciperanno intellettuali, sindacalisti, rappresentanti delle Istituzioni, giornalisti, espressioni del volontariato e dell’associazionismo.

