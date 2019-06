Reggio Calabria, il liceo Da Vinci mette in scena la rappresentazione teatrale Trinacria

7 Giugno 2019 16:40

Reggio Calabria: sabato 8 giugno alle ore 20.30 il Laboratorio teatrale del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci metterà in scena la rappresentazione teatrale Trinacria

Sabato 8 giugno 2019 alle ore 20.30 il Laboratorio teatrale del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci metterà in scena la rappresentazione teatrale Trinacria, il cui testo è liberamente tratto da capolavori della letteratura, dell’opera lirica e del cinema, aventi per focus il mondo siciliano. L’evento si terrà presso il Teatro Cilea e vedrà impegnati gli alunni della scuola, guidati dai docenti interni referenti del percorso, in un omaggio all’affascinante cultura, di cui è da sempre depositaria la meravigliosa terra di Sicilia. Si porta così a conclusione un complesso percorso progettuale, che ha abbracciato la recitazione, la danza, la musica, l’arte della scenografia e dei costumi. Il dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Princi, nell’invitare tutta la cittadinanza all’evento, volge un plauso al direttore del laboratorio prof. Carmelo Cutrupi, alla prof.ssa Carmela Lucisano autori anche del testo recitato dagli studenti, alle proff.sse Marica Aragona, Mirella Curatola, Santina Bevacqua, Concetta Comi, Strano Domenica per l’opportunità data ad oltre 200 studenti del liceo di trovare nel teatro un’occasione di crescita personale e di aggregazione sociale. Apprezzandone la qualità del prodotto, il dirigente, evidenzia altresì che la rappresentazione nel suo complesso: testo, costumi, scenografia…., sia interamente espressione di queste risorse professionali del laboratorio del liceo che con abnegazione e amore verso i ragazzi danno impulso culturale anche alla città.

