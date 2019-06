Reggio Calabria, ragazzo investito da un treno alla stazione Lido: è in gravi condizioni

2 Giugno 2019 21:50

Reggio Calabria, ragazzo investito da un treno alla stazione Lido sul Lungomare: trasportato d’urgenza agli Ospedali Riuniti in gravi condizioni

Oggi pomeriggio intorno alle 17:30 un ragazzo, minorenne, è stato investito da un treno alla stazione Lido di Reggio Calabria, nel centro storico della città calabrese dello Stretto. Il ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni agli ospedali riuniti. Sul posto è tempestivamente giunta l’equipe dell’ambulanza Riva2, composta dalla dottoressa Lorenza Scaramozzino, dall’infermiere Cosimo Mannu e dall’autista soccorritore Giovanni Saraceno, che si è calata sui binari per recuperare il ferito che si trovava sotto una delle carrozze del treno. Il ragazzo, che ha riportato un grave trauma cranico, è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso del grande ospedale metropolitano. Personale del compartimento Polizia ferroviaria di Reggio Calabria ha svolto nelle ore successive gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Dai primi accertamenti sulla dinamica dei fatti sembra potersi ipotizzare il tentato suicidio.

Valuta questo articolo