27 Giugno 2019 12:32

Reggio Calabria: domani l’iniziativa “Dona il sangue, salva una vita”. L’evento intende rafforzare la sinergia tra DonatorinatiPolizia di Stato e l’Avis

A partire dalle ore 7.45 di domani attraverso l’iniziativa “Dona il sangue, salva una vita” Istituzioni e cittadini si ritroveranno per donare, presso l‘autoemoteca in Piazza Italia a Reggio Calabria, presso il Centro Trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano Morelli, e presso il centro comunale AVIS sito in Corso Giuseppe Garibaldi n. 585. Alle ore 9.00 il Prefetto di Reggio Calabria dr Massimo Mariani, il Questore dr Maurizio Vallone, il Sindaco della Città Metropolitana dr Giuseppe Falcomata’ e le massime autorità saranno in prima linea per la donazione del sangue. Alle ore 11.00 nella sala convegni “ Nicola Calipari” della Questura si terrà la tavola rotonda “ Buoni Stili di vita e medicina preventiva”, con gli interventi del Questore di Reggio Calabria Maurizio Vallone, del dr Alfonso Trimarchi, primario del centro trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, della dr.ssa Alessandra Latella, psicoterapeuta, del dr. Domenico Nistico’, Consigliere Nazionale Avis, del dr Rocco Chiriano, Presidente Avis Calabria, del Cav. Vincenzo D’Acunto, Presidente ANPS Reggio Calabria, di Carlo Figliomeni, Vicepresidente Donatorinati Calabria. Concluderà i lavori il presidente Donatorinati Calabria, Giuseppe Presto. L’evento intende rafforzare la sinergia tra DonatorinatiPolizia di Stato e l’Avis, ed è iniziativa tesa ad attuare il protocollo d’ intesa nazionale anche sul territorio regionale tra le due associazioni.

