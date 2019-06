A Reggio Calabria l’incontro “Famiglia e Politiche di sostegno”

4 Giugno 2019 23:10

Reggio Calabria, il 6 giugno presso il Salone del Crocifisso si svolgerà l’incontro “Famiglia e Politiche di sostegno”

Nel pomeriggio di giovedì 6 giugno, alle 18,30, presso il Salone del Crocifisso (con accesso da Via Tagliavia, 21), si svolgerà l’incontro Famiglia e Politiche di sostegno. L’incontro, promosso dal Laboratorio politico Patto Civico, vede quale relatore Gianluigi De Palo, Presidente del Forum delle Famiglie della CEI, gia’ presidente delle Acli di Roma e assessore tecnico alla famiglia e alla scuola del Comune di Roma. La scelta del tema muove dall’esigenza di affrontare un argomento attuale e importante, in particolare per i giovani che, accingendosi a formare una famiglia, hanno bisogno di essere sostenuti con politiche concrete. Ricordiamo che nel 2018 la crescita demografica in Italia ha toccato il minimo storico, con una riduzione dei residenti e delle nascite. E’ questo il “tempo della famiglia”, non si può più attendere. Solo affrontando i temi della casa, del lavoro, della fiscalità, della conciliazione lavoro – famiglia, nell’intento di costruire politiche giuste di sostegno potremo rilanciare la famiglia come cellula primaria della società, occasione di crescita e di sviluppo per il singolo e per la comunità. L’iniziativa si inserisce nel percorso “Tante Agorà in una sola città – Costruiamo insieme la città metropolitana”, avviato da tempo insieme a cittadini ed associazioni.

