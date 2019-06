17 Giugno 2019 23:11

A Reggio Calabria il secondo degli incontri dedicati a Leonardo Da Vinci nel 5° centenario della morte

Si terrà domani martedì 18 giugno presso lo Spazio Open alle ore 18,00 promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos il secondo degli incontri dedicati a Leonardo Da Vinci nel 5° centenario della morte (1452-1519). “I misteri e i simboli nella pittura di Leonardo” sarà il tema della conversazione della Prof.ssa Elvira Leuzzi Calveri, studiosa d’arte, che analizzerà il corpus pittorico del Maestro dalle prime opere fiorentine di sicura attribuzione (Battesimo di Cristo del Verrocchio con la partecipazione del giovane Leonardo nell’angelo e forse nel paesaggio; l’Annunciazione degli Uffizi, la Ginevra Benci, l’Adorazione dei Magi) fino alle opere del periodo milanese, il più importante e significativo per la formazione dell’artista (La Vergine delle Rocce, La Dama con ermellino, il ritratto di donna e naturalmente “L’ultima Cena”) fino alle opere del secondo periodo fiorentino, dalla perduta Battaglia di Anghiari di cui resta qualche riproduzione – tornata di recente al centro dell’attenzione e delle polemiche per l’ipotesi che il Vasari, nell’affrescare il Salone dei Cinquecento, abbia salvato l’opera creando una intercapedine nella parete – ai capolavori finali che il Maestro recò con se in Francia e che furono annotati dal canonico Antonio De Beatis nel corso della visita che il Cardinale d’Aragona fece il 10 ottobre del 1517 a Leonardo a Cloux “…il quale mostrò ad s.Ill.ma tre quatri, uno di certa dona Firentina facta di naturale ad istantia del quondam mag.co Juliano de Medici. L’altro di San Joane Bap.ta giovane et uno dela Madona et del Figliolo che stan posti in grembo di S.ta Anna, tucti perfectissimi, e ben vero che da lui per esserli uenuta certa paralesi ne la dextra” e cioè, con ogni probabilità, La Gioconda, il San Giovanni Battista e Sant’Anna, la Madonna, il Bambino e l’Agnello, opere tutte conservate al Louvre.

Valuta questo articolo