16 Giugno 2019 00:57

Reggio Calabria, terribile incidente stradale in serata nel centro storico della città: uomo in gravi condizioni

E’ una notte da incubo nel centro storico a Reggio Calabria: dopo la morte improvvisa di una donna in via Gabriele D’Annunzio, pochi minuti dopo la mezzanotte s’è verificato un terribile incidente stradale in via Roma, a pochi metri dal Lungomare. Un uomo, che stava camminando, è stato investito da un’automobile ed è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza agli Ospedali Riuniti in gravi condizioni.

