11 Giugno 2019 18:07

Reggio Calabria, incidente questa mattina sull’A2

Un terribile incidente si è verificato questa mattina intorno alle ore 11 sull’A2 Autostrada del Mediterraneo dopo l’uscita di Catona-Arghillà in direzione nord a Reggio Calabria, in un’area di cantiere con lavori in corso e corsia ristretta. Una macchina, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il guard rail, parecchi i disagi al traffico.

