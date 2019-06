12 Giugno 2019 18:59

Reggio Calabria: domani l’inaugurazione della mostra personale “Presente Umano” dello scultore Giuseppe Raffaele, presso la ABBARC Gallery, la galleria dell’Accademia di Belle Arti

Giovedì 13 Giugno, alle ore 17 si inaugurerà la mostra personale “Presente Umano” dello scultore Giuseppe Raffaele, presso la ABBARC Gallery, la galleria dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. La mostra, proposta e curata da Filippo Malice e Mosè Previti, è stata organizzata con la supervisione scientifica del direttore Prof.ssa Maria Daniela Maisano e del vice-direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria Prof. Francesco Scialò. Nel ferro Giuseppe Raffaele ha trovato la materia in grado di tradurre questa sua forte tensione minimalista via via sempre più radicale. A perfezionare la sua tecnica è stato certamente l’insegnamento di Filippo Malice, suo maestro all’Accademia di Reggio Calabria. Con Malice ha potuto approfondire le possibilità espressive di questo metallo, sviluppando tecnica e controllo della materia. Per sua natura, il ferro ha una certa duttilità e resistenza, è segno di fortezza, attributo marziale, sostanza tecnica della prima età moderna. Tuttavia la sua qualità per antonomasia, la pesantezza, è stata attaccata da Raffaele fin da principio. Con un processo ossimorico, l’artista si è sviluppato in un persistente opera di alleggerimento e allungamento che nega la sostanza del ferro per condurlo a uno stato di docile trasparenza, un’aggraziata eleganza che nell’ostentata leggerezza contiene la densità di un potente messaggio. Nelle sculture antropomorfe del progetto “Presente Umano” abbiamo segmenti di ferro, tondini da costruzione che si allungano in eleganti e ricercate esplorazioni dello spazio. Questa linea al grado zero è per l’artista il simbolo dell’umanità di oggi, l’uomo contemporaneo annichilito, privato della sua forma, di ogni orpello: un vivente svuotato, un verme, un segmento, un’asta, un ente privo di forma e di qualità. La mostra, che si compone di 14 sculture verrà presentata dal critico e storico dell’arte Mosè Previti, potrà essere visitata tutti i giorni, escluso il sabato e la domenica, dal 13 Giugno al 16 Luglio, nelle fasce orarie 10:00 -13:00 / 16:00-19:00, l’allestimento è stato curato e diretto dal Prof. Remo Malice con i suoi studenti, la progettazione grafica della mostra è stata curata dall’artista Ágnes Mezei.

