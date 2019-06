Reggio Calabria: lunedì l’inaugurazione della mostra fotografica “Amor Caecus”

9 Giugno 2019 22:31

Reggio Calabria: si terrà lunedì 10 giugno presso la Galleria di Palazzo San Giorgio l’inaugurazione della mostra “Amor Caecus”

Si terrà lunedì 10 giugno alle ore 17 presso la Galleria di Palazzo San Giorgio l’inaugurazione della mostra “Amor Caecus” promossa dal comitato Arcigay Reggio Calabria e Agedo in vista del Reggio Calabria Pride. La mostra realizzata dagli artisti Vincenzo Lucente e Talida Mantegna nasce come ricerca d’ispirazione attraverso le opere di grandi maestri della storia dell’arte. La pittura riesce a dare diverse risposte e apre orizzonti nuovi per la nostra creatività! Le fotografie esposte rievocano periodi artistici e dipinti ben definiti, si crea così un gioco di allusioni, non perdendo di vista il presente! I soggetti proposti risultano immersi in un’aura suggestiva atemporale e aspaziale, lo scopo è incuriosire lo spettatore nel capire cosa sta guardando davvero, cosa è illusione e cosa è concretezza. La mostra avrá un duplice scopo sia didattico che di sensibilizzazione sociale. Infatti oltre a rievocare periodi diversi della storia dell’arte e metterli a confronto, pone come tema centrale l’amore in diverse forme. Accanto al dipinto vero e proprio che ritrae un uomo e una donna in un atto passionale, viene proposta un’interpretazione differente di genere cosicché tutti possano in qualche modo identificarsi e autoriconoscersi nel dipinto. La Mostra potrà essere visitata gratuitamente tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00 da lunedì 10 giugno a sabato 15 giugno.

