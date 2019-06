Reggio Calabria: il presidente Irto ha ricevuto il console generale d’Albania

24 Giugno 2019 17:21

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, ha ricevuto questa mattina il console generale della Repubblica d’Albania in Italia, Adrian Haskaj. Il rappresentante diplomatico è stato accompagnato a palazzo Tommaso Campanella da una delegazione di imprenditori guidata dal presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera. Nel corso del colloquio è emersa la disponibilità a rafforzare i rapporti di collaborazione, soprattutto in campo culturale e commerciale, tra la comunità calabrese e l’Albania nel segno di una condivisione di interessi che, rafforzando la presenza internazionale delle imprese reggine all’estero, contribuisca allo sviluppo di entrambe le comunità. Il presidente Irto ha sottolineato il solido legame socio-culturale tra la Calabria e lo Stato balcanico, anche per la presenza nella nostra regione della comunità arbereshe più popolosa in Italia, da secoli radicata in provincia di Cosenza. Il massimo rappresentante dell’Assemblea legislativa ha ricordato inoltre l’impegno del Consiglio regionale a favore delle minoranze linguistiche, tra cui quella italo-albanese, oggetto di espresso riconoscimento nello Statuto della Regione. Il console Haskaj ha manifestato apprezzamento per l’accoglienza ricevuta e affermato la volontà di rinsaldare il rapporto con le istituzioni calabresi e il mondo delle imprese reggine.​

