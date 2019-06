Reggio Calabria: il Pizi di Palmi partecipa allo street book [FOTO]

3 Giugno 2019 23:01

Reggio Calabria: l’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi ha aderito al Progetto culturale integrato per Palmi” 2018-2019 nella 2^ Edizione dello Street book

L’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi ha aderito al Progetto culturale integrato per Palmi” 2018-2019 nella 2^ Edizione dello Street book, evento promosso dall’Amministrazione comunale e dall’Assessorato alla cultura, nella persona dell’Arch. Wladimiro Maisano. Un evento a cui il Pizi non poteva mancare, dato che promuovere la cultura è una delle finalità che la scuola si pone. “Condividere questa finalità con Enti del territorio, in questo caso con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Palmi, ci fa sentire orgogliosi del contributo culturale che i nostri allievi hanno offerto per la messa a punto di attività che hanno sicuramente arricchito il programma previsto. Animare le vie della città con presentazioni di libri, musica, piccole performance e rendere protagonisti i giovani ha già di per sé raggiunto l’obiettivo principale che è sì quello di onorare la città di Palmi, colta per antonomasia, ma soprattutto aiuta a sollecitare le coscienze alla cultura, attraverso letture e pubbliche presentazioni che indicano ai giovani che i saperi ed il senso critico si possono affinare solo con la cultura alla lettura, metodo vincente per meglio sviluppare l’arte dell’ascolto e della parola, che sono quei bisogni necessari di ciascuno per divenire onesto e preparato cittadino del mondo, compendiato nella famosa massima” vir bonus dicendi peritus”. La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, esprime così la sua motivazione all’adesione data al Progetto proposto dal Comune di Palmi, a cui ha partecipato con convinzione, misurando, adesso, la ricaduta pienamente positiva dell’attività. Nell’ambito del programma rientrava la Rubrica “Provocazioni culturali” che proponeva la messa in scena di un testo teatrale da parte di un cast di allievi/attori. La scelta del Pizi è ricaduta su questo ambito ed, in ottemperanza alla tematica proposta, “Decadenze contemporanee”, la docente Referente, Prof.ssa Livia Gerace, ha preferito drammatizzare, tra i testi proposti, “Il mondo d’acqua” di Aldo Nicolaj. Dopo le audizioni degli studenti, sono stati, quindi, individuati dieci allievi con competenze più spiccate verso l’azione scenica e che avessero particolare interesse per il settore teatrale. Guidati dalla docente Gerace e dall’Assessore, Arch. Maisano, gli studenti si sono cimentati nell’attività teatrale e nella serata del 31 Maggio si sono esibiti con successo in Via Toselli, davanti al pubblico lì convenuto. Presso la Casa della Cultura di Palmi, una giuria tecnica di attori professionisti ha assegnato agli allievi del Pizi il Premio per il “Miglior Cast”.

Marilea Ortuso

