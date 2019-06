Reggio Calabria, il Centro/Destra si compatta: “elezioni comunali a Novembre, siamo pronti a scalzare Falcomatà”

22 Giugno 2019 09:48

Reggio Calabria, è un momento di grande fermento politico nel Centro/Destra in vista delle elezioni comunali sempre più vicine. Incontro romano tra Cannizzaro e Invernizzi: Lega e Forza Italia adesso sono più vicine

Lega e Forza Italia sono più vicine in vista delle elezioni Comunali di Reggio Calabria. Alla Camera dei Deputati, infatti, a margine di un incontro concordato, l’on. Francesco Cannizzaro e l’on. Cristian Invernizzi, rispettivamente coordinatore provinciale di Forza Italia in riva allo stretto e commissario della Lega per la regione Calabria, hanno mostrato piena soddisfazione sul proficuo ed inteso colloquio che li ha visti protagonisti interessati: “Grande intesa e piena condivisione sulle linee generali del progetto politico che da qui a breve interesserà il comune di Reggio Calabria e, di conseguenza, la città Metropolitana calabrese“. Dopo il rinvio dei giorni scorsi della prevista riunione del Cdx reggino, ieri i due esponenti politici nazionali, hanno voluto sancire personalmente la disponibilità di confrontarsi nella stesura di un programma politico unitario “mirato a scalzare l’amministrazione Falcomatà dalle stanze di Palazzo San Giorgio. Assoluta sinergia anche sulla tempistica da perseguire che manterrà gli impegni già concordati di una nuova interpartitica utile ad approfondire i temi e i contenuti di un programma elettorale per le elezioni che si terranno presumibilmente a novembre. Un appuntamento che terrà conto degli impegni della Lega per i prossimi giorni quando, strategicamente, attuerà una capillare ristrutturazione territoriale. Appare chiaro, quindi, che l’incontro fra Cannizzaro ed Invernizzi sia stato decisamente fruttuoso e, in chiave reggina, molto positivo, lasciando presagire che il tanto auspicato slancio in avanti della coalizione di Cdx, oggi ha visto un decisivo consolidamento di rapporti tra Lega e Forza Italia reggina, utile ad avviare una condivisa proposta politica che porterà il cdx alla conquista di Reggio“, spiegano i diretti interessati.

