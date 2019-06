Reggio Calabria: domani torna “I love gelato”, l’evento di Malavenda dedicato al gelato [VIDEO INTERVISTA]

28 Giugno 2019 12:41

Reggio Calabria: dopo il successo dello scorso anno torna sabato 29 giugno in Piazza De Nava l’evento di Malavenda dedicato al gelato. Alessandra Malavenda ai microfoni di StrettoWeb: “nuove iniziative anche a Luglio”

Torna domani, sabato 29 giugno, a Reggio Calabria a Piazza De Nava dalle ore 18:00, l’evento di Malavenda dedicato al gelato. E’ la pasticceria più antica della città che conserva ancora nel nome la data di inizio della sua attività: Malavenda 1872. Quasi 150 anni di esperienza, tradizione e sapienza nella produzione di dolci, gelati e bontà salate. Ai microfoni di StrettoWeb, Alessandra Malavenda presenta l’iniziativa “I Love gelato”: “dopo il successo dello scorso anno torna il nostro evento dedicato al gelato che ha visto molti reggini accorsi per gustare i nostri gelati. Ci saranno degustazioni e assaggi di Bronzichoc nella versione gelato e nella versione biscotto. Infine uno straordinario Contest su Instagram con in palio la fornitura di un gelato per tutta l’estate per due persone. Inoltre vi preannuncio nuove iniziative per Luglio. Vi aspetto tutti domani a Piazza De Nava”, conclude.

