Reggio Calabria: a Piazza De Nava “I love gelato”, l’evento di Malavenda dedicato al gelato [FOTO]

29 Giugno 2019 21:12

Reggio Calabria: ecco la 2° edizione di “I Love gelato” a Piazza De Nava, l’evento di Malavenda dedicato al gelato

Tante sorprese e divertimento per la 2° edizione di “I Love gelato”, l’evento di Malavenda dedicato al gelato che si è svolto nella giornata di oggi a Piazza De Nava a Reggio Calabria. Caffetteria, pasticceria e gelateria Malavenda 1872 è uno straordinario punto di incontro nel cuore della città dello Stretto, di fronte al Museo Archeologico Nazionale dove sono custoditi i Bronzi di Riace. Tanti giochi per bambini, tante iniziative dedicate a grandi, un carretto dei gelati come nella tradizione gelatiera più antica, degustazioni gratuite, assaggi di Bronzichoc nella versione gelato e nella versione biscotto, questo in sintesi l’evento “I Love gelato”. Infine uno straordinario Contest su Instagram con in palio la fornitura di un gelato per tutta l’estate per due persone.

