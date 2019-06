13 Giugno 2019 21:25

Reggio Calabria: Giovanni Nucera premia gli atleti dell’Amaranto Boxe in occasione della presentazione del grande ritorno del campione Francesco Versaci il 6 luglio a Laganadi

Si è svolta il 13 giugno presso il Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione della grande riunione di pugilato che si svolgerà a Laganadi (RC) il 6 luglio alle 20:00. Hanno partecipato alla conferenza stampa Giovanni Nucera, capogruppo in Consiglio regionale e delegato allo sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato dalla regione Calabria, il consigliere metropolitano delegato Demetrio Marino, il sindaco di Laganadi Michele Spadaro, Paolo Ielo, responsabile giovanile per la Calabria della FPI, Giuseppe Fedele dell’Amaranto Boxe, i campioni Francesco Versaci e Giuseppe Osnato, Marco Cardia, Componente della Commissione politiche giovanili Comune di Reggio Calabria. La riunione è stata l’occasione per presentare il ritorno sul ring a Laganadi il prossimo 6 luglio del Campione Francesco Versaci contro un avversario ungherese. Il pugile reggino è entrato nella storia del pugilato italiano come il più giovane che ha esordito professionista, a soli 18 anni, conquistando nell’arco della sua carriera un titolo italiano dilettanti, tre titoli italiani professionisti, un titolo del Mediterraneo W.B.C. ed un titolo mondiale Youth I.B.F. Oltre al rientro di Versaci ci saranno una decina di spettacolari match tra i migliori pugili calabresi con in testa il nostro Campione Giuseppe Osnato (elite), già campione Italiano, vincitore del torneo Italia ex nazionale italiano e reduce dalla conquista del “Guanto d’argento”. Sempre per la categoria elite saliranno sul ring Andrea Matiz che è stato cinque volte campione regionale e prossimo anche lui al passaggio tra i professionisti. Un altro fortissimo atleta elite è Peppe La Vecchia, due volte campione regionale e campione europeo di Kick Boxe. Per la categoria elite saliranno sul ring il giovanissimo Gino Chillè, vincitore nel 2018 di undici incontri consecutivi e che è stato medaglia di bronzo ai campionati italiani youth, e il veterano Carmelo Garofalo, al suo ultimo incontro tra i dilettanti prima del salto tra i professionisti. Per quanto riguarda le ragazze saliranno sul ring la campionessa italiana 2° serie Floriana Tringali e la vincitrice del torneo Italia 2019 Arianna Broccio che nel mese di agosto parteciperà ai campionati europei in quanto titolare della nazionale italiana nella sua categoria. Ad aprire la serata ci saranno le esibizioni dei giovanissimi campioni dell’Amaranto Boxe tra cui spiccano Valenti Siria vincitrice l’anno scorso della coppa Italia giovanile, Santo Ielo e Francesco Nocera vincitori del trofeo C.O.N.I. 2017.

“Voglio rivolgere i miei saluti e un ringraziamento da parte della Regione Calabria a tutti gli atleti e dirigenti sportivi che con costante impegno offrono un servizio irrinunciabile sul nostro territorio. La Calabria continua a mostrare il suo volto più bello, esprimendo i grandi valori dello sport, della condivisione, della sana competizione, dell’impegno e della dedizione attraverso cui realizzare i propri sogni. La Regione Calabria non mancherà di sostenere tutti gli eventi sportivi, non solo perché valorizzano il nostro territorio portando manifestazioni di portata nazionale, ma anche perché sono l’occasione per i nostri giovani di emergere e dimostrare che una Calabria diversa è possibile. In questi ultimi due anni insieme al sostegno del Presidente della Regione Mario Oliverio sono stati fatti grandi passi nello sport calabrese: 11 milioni per il bando sull’impiantistica sportiva – bando che vedrà a fine mese una nuova edizione – per permettere ai nostri talenti di confrontarsi in spazi consoni e sicuri; importanti investimenti sulle attività che stanno svolgendo tutte le associazioni sia per quanto riguarda campionati che manifestazioni. Un ulteriore investimento sta avendo luogo proprio in questi giorni, con fondi che ammontano a 70 mila euro destinati dalla Regione Calabria per l’acquisto di materiale utile e necessario allo svolgimento dell’attività sportiva. Possiamo finalmente dire che dopo 11 anni di assenza di interventi, stiamo raccogliendo i primi frutti di un impegno fattivo per lo sport in Calabria”, sostiene il consigliere delegato dalla Regione Calabria Giovanni Nucera. A conclusione della manifestazione sono stati premiati i giovani talenti dell’Amaranto Boxe come incoraggiamento e augurio da parte della Regione per i prossimi campionati che si apprestano a disputare. La Regione Calabria è stata così felice di premiare per i CAMPIONI REGIONALI TROFEO C.O.N.I. Santo Ielo e Francesco Nocera ctg. ALLIEVI, Francesco Borrello e Federica Aleo ctg. CANGURI e per i CAMPIONI REGIONALI COPPA ITALIA GIOVANILE Versaci Antonino ctg. CUCCIOLI, Valenti Siria e Liuzzo Francesco ctg. CANGURINI , Villella Michele e Pullia Alessandro ctg. CANGURI, Santo Ielo e Francesco Nocera ctg. ALLIEVI , Osnato Giuseppe già “Guanto d’Argento” 2019, Broccio Arianna già vincitrice del torneo Italia 2019, Gino Chillè già Medaglia di bronzo Campionati Italiani Universitari 2019.

Valuta questo articolo