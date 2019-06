23 Giugno 2019 21:15

Reggio Calabria: cala il sipario sulla 12ª edizione delle Giornate Cardio-Metaboliche Reggine organizzate dal dott. Enzo Amodeo e Giovanni Perrone

Con l’impegno di continuare questa lunga ed affascinante esperienza che mette insieme scienza ed arte, cala il sipario sulla XII^ edizione delle Giornate Cardio-Metaboliche Reggine, organizzate dal dott. Enzo Amodeo e Giovanni Perrone. Tre lunghe e intense giornate, nel corso delle quali hanno relazionato oltre 50 professionisti di chiara fama, provenienti da tutta Italia, che hanno trattato argomenti scientifici di grande attualità e molto ridondanti sullo scenario della cultura cardiologica e diabetologica. Relazioni di alto contenuto scientifico che hanno tenuto impegnati oltre 400 iscritti tra medici, infermieri, farmacisti, dietisti e biologi, attenti all’evoluzione delle tecniche ed alle innovazioni, sempre più interessanti ai fini di un corretto percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale dei pazienti che afferiscono al Sistema Sanitario Nazionale. L’obiettivo di mettere a fuoco, attraverso vari momenti di confronto, le patologie della nostra epoca, è stato centrato in pieno, anche per l’efficienza di una perfetta organizzazione, supportata dallo staff di operatori messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, che ha voluto patrocinare l’evento formativo. Il coinvolgimento dei vertici delle più rappresentative associazioni scientifiche cardiologiche (ANMCO, SIC, IFC ) e diabetologiche (AMD) ha arricchito di contenuti una manifestazione che, nel tempo, si è accreditata tra le più interessanti sul territorio nazionale. Le XI sessioni, all’interno delle quali si è discusso di: Ipertensione Arteriosa, Scompenso Cardiaco, Disordini del Ritmo Cardiaco, Malattie del Circolo Coronarico e Polmonare, Cardiopatie Strutturali e Cardiochirurgia, Diabete e sue complicanze, Nutraceutica e Disordini Alimentari nell’adulto ed in età pediatrica, Rapporti con la Medicina del Territorio per una gestione integrata delle cronicità; sono state sapientemente moderate da esperti professionisti che hanno animato un’interessante discussione interattiva con i partecipanti, sempre più attenti e interessati. Il Congresso, accreditato presso il Ministero della Salute, per l’attribuzione dei crediti formativi obbligatori per gli Operatori Sanitari, si è concluso con la premiazione delle opere artistiche elaborate dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti, coordinati dalle docenti Domenica Galluso e Giovanna Mandalari, che hanno donato un dipinto raffigurante il cuore, nelle sue varie accezioni, alla Unità Operativa di Cardiologia-UTIC di Polistena, diretta dal Dott. Enzo Amodeo, come segno di riconoscenza per l’impulso dato in termini di crescita del Reparto.

