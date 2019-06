Reggio Calabria: a Gerace la presentazione del libro “il colpo di Stato nel mondo contemporaneo”

24 Giugno 2019 22:51

Reggio Calabria: ampia presenza di pubblico a Gerace per la presentazione del libro “Il colpo di Stato nel mondo contemporaneo” di Luca Marturano

Nella sala del Palazzo Comunale di Gerace l’Associazione “Leggendo Tra Le Righe” ha organizzato in data 23 Giugno 2019 una giornata dedicata al dibattito e all’approfondimento socio-politico. L’occasione è stata “dettata” dalla presentazione del libro “Il colpo di Stato nel mondo contemporaneo” di Luca Marturano, edito da Marino Editore. Nonostante la giornata afosa, la sala ha registrato un’ampia presenza di pubblico che ha ascoltato e interagito con il “tavolo presidenziale” per circa due ore. A portare i saluti della Città è stato lo stesso primo cittadino: Dott. Giuseppe Pezzimenti, il quale ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e fatto alcune considerazioni sul rapporto tecnologia-potere nelle società odierne. Marisa Larosa, presidente dell’Associazione, ha moderato la discussione. Al tavolo dei relatori Beniamino Scarfone (consulente del lavoro, pubblicista e già consigliere comunale di Reggio Calabria) e Marco Schirripa (ricercatore presso l’università Mediterranea di Reggio Calabria e politicamente attivo in “area Dem”) hanno dato risalto ai temi del saggio con particolare attenzione alla democrazia italiana e alle sue patologie. La riflessione ha sopratutto compreso il “tema del futuro” della democrazia e sui modi di come “adattarla” ai complessi problemi contemporanei. Il messaggio che hanno lanciato entrambi è stato quello di un ottimismo che può essere ancora vissuto in pieno, l’importante è che questo ottimismo sia indotto dalla nuove generazioni alla stessa società contemporanea. L’autore ha infine ringraziato i partecipanti all’iniziativa, sottolineando come sia necessaria che la politica riprenda in mano i sistemi sociali ed economici, tornando quindi ad assumere un ruolo di primo piano.

