Reggio Calabria: il Generale Maurizio Ferla incontra il Procuratore Bombardieri

22 Giugno 2019 12:42

Reggio Calabria: il Comandante dei Carabinieri per la Tutela Ambientale, Generale di Brigata Maurizio Ferla, incontra il Procuratore della Repubblica, Dott. Giovanni Bombardieri

Nella mattinata del 21 giugno 2019, il Generale di Brigata Maurizio Ferla, comandante dei Carabinieri per la Tutela Ambientale, si è recato presso il Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria per una visita istituzionale dal Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia, Dott. Giovanni Bombardieri. Nel corso dell’incontro, sono state trattate le caratteristiche peculiari del comparto di specialità ed analizzate le criticità del territorio di competenza, con riguardo alle tematiche ambientali. Nella stessa giornata, l’Alto Ufficiale ha incontrato il personale del Nucleo Operativo Ecologico, nella loro sede al terzo piano di via dei Pritanei, esprimendo loro la propria considerazione per il lavoro svolto.

