Reggio Calabria, successo per la gara di dama organizzata dall’Asd “il bianco e il nero”

12 Giugno 2019 17:16

3° trofeo Città di Reggio Calabria di dama italiana: grande successo per la gara organizzata dall’Asd “il bianco e il nero”

Domenica scorsa presso la splendida cornice del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si è disputata la terza edizione del Trofeo Città di Reggio Calabria, gara di dama italiana valevole al 100% per il sistema elo – rubele, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica “il bianco e il nero” del presidente Antonino Cilione. La competizione sportiva già distintasi negli anni precedenti per numero di partecipanti, quest’anno festeggia la sua terza edizione battendo un record di non poco conto, la presenza di ben 98 damisti in rappresentanza di tre regioni: Sicilia, Calabria e Puglia. Sabato 8 è toccato alla categoria “Ragazzi”: 49 partecipanti che presso la Scuola Privata Paritaria “Nuovi Orizzonti” hanno potuto sfidarsi e confrontarsi fra loro grazie al sempre presente Santo Cogliandro (formatore nazionale f.i.d.) ed a Giovanna Dascola Presidente dell’Asd “Teachers”. Domenica 9 invece è stata la volta degli agonisti, tra questi 49 da segnalare la presenza di ben 16 under 11 che hanno regalato un tocco di vivacità all’intera manifestazione. I giocatori suddivisi in 5 gruppi di gioco, si sono affrontati con lealtà non facendo mancare delle giocate degne di nota. Al termine della giornata si sono classificati:

I Gruppo

1° Giovanni Catanzaro CD “P. Ciarcià” di Siracusa;

2° Vittorio Mirabella CD “Svalves Etneo” di Catania;

3° Massimo Ciarcià CD “P. Ciarcià” di Siracusa;

II Gruppo

1° Carmelo Guttà CD “Svalves Etneo” di Catania;

2° Franco Mille CD “Svalves Etneo” di Catania;

3° Romano Vinci CD “Dlf sezione dama” di Messina;

III Gruppo

1° Dario Spedicati CD “Dama salento” di Lecce;

2° Giuseppe Libri CD “Il bianco e il nero” di Reggio Calabria;

3° Vincenzo Rizza CD “Dama salento” di Lecce;

Gruppo Provinciali

1° Danisio Emanuele CD “Dama salento” di Lecce;

2° Giovanna Focà CD “Il bianco e il nero” di Reggio Calabria (miglior donna della competizione)

3° Lorenzo Boncordo CD “Dlf sezione dama” di Messina;

Gruppo Provinciali Under 11

1° Pellegrino Rocco CD “Il bianco e il nero” di Reggio Calabria;

2° Gaudio Claudio CD “Il bianco e il nero” di Reggio Calabria;

3° Federico Jiriti CD “Il bianco e il nero” di Reggio Calabria.

Prossimo appuntamento con la dama domenica 23 giugno presso la sede dell’a.s.d. “il bianco e il nero” dove si disputerà la prima tappa della Coppa Calabria, che vedrà impegnati 12 damisti provenienti da tutto il territorio regionale.

