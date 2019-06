27 Giugno 2019 18:06

Reggio Calabria, acquazzone estivo nella Piana: da alcune ore piove in numerosi comuni dell’Area Metropolitana, le immagini

Una vero e proprio acquazzone estivo con tuoni e fulmini si sta abbattendo in queste ore nella Piana di Gioia Tauro, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. In molti comuni dell’area metropolitana di Reggio Calabria, la pioggia sta facendo abbassare le temperature dopo il caldo intenso dei giorni scorsi.

Valuta questo articolo