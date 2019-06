4 Giugno 2019 14:51

A Reggio Calabria la “Festa dello Sport 2019”, manifestazione inserita nelle attività di fine anno della Scuola Primaria Parificata Figlie di Maria Immacolata di Fondo La Russa

Si è svolta martedì 4 giugno presso il Campo da calcio del Centro Reggio Junior zona S. Antonio, la “Festa Sport 2019”, manifestazione inserita nelle attività di fine anno della Scuola Primaria Parificata Figlie di Maria Immacolata di Fondo La Russa. Oltre 120 alunni hanno partecipato alla giornata organizzata dal prof. Giuseppe D’Agostino, docente di Attività Motoria presso la stessa scuola, mettendosi in gioco effettuando staffette e percorsi che hanno esaltato gli obbiettivi motori raggiunti a fine anno scolastico. “I volti felici dei ragazzi, ha dichiarato il Prof. D’Agostino, mi fanno credere che la giornata è riuscita secondo le aspettative. Ringrazio oltre alla Direttrice delle Attività Didattiche della scuola Suor Maria Carmen Ferrucci, sempre attenta a questo tipo di eventi dove gli alunni sono i protagonisti, tutti i colleghi insegnanti per la fattiva collaborazione. Ovviamente un grazie va rivolto alla dirigenza tutta della scuola calcio centro Reggio Junior per la cortese collaborazione. Le attività di fine anno presso la scuola Figlie di Maria Immacolata non sono terminate, infatti giovedì 6 giugno presso il cortile dell’istituto sarà organizzato il concertino di fine anno a cura del maestro Pasqualino Latella e a seguire la classica serata di festa rivolta alle famiglie degli alunni organizzata dall’Associazione AMI (Amici di Maria Immacolata) che da sempre porta avanti il carisma e la missione educativa seguendo lo spirito della fondatrice Madre Brigida Postorino. Altri appuntamenti vedranno protagonisti i ragazzi della scuola e nello specifico venerdì 7 con il torneo di Dodgeball con il maestro Giuseppe D’Agostino e il saggio di chitarra in programma mercoledì 12 giugno a cura del Maestro Marco Bella. Ormai sono imminenti le meritate e tanto attese vacanze, dove i ragazzi potranno ricaricare le proprie energie per poi ripartire con un nuovo anno scolastico ricco come al solito, di tantissime offerte formative che la scuola Figlie di Maria Immacolata saprà offrire loro”.

