Reggio Calabria: Falcomatà alla prima assemblea di VirtuosaReggio

24 Giugno 2019 20:40

Falcomatà alla prima assemblea di VirtuosaReggio: “Raccontiamo la Reggio positiva che vuole crescere”

“Una splendida iniziativa, un’occasione per valorizzare le realtà positive della nostra terra, le tante energie che si muovono ogni giorno nella nostra Città. Grazie a Dominella Quagliata e a tutta la squadra di VirtuosaReggio, un’esperienza davvero positiva che va proseguita ed alimentata, attraverso il coinvolgimento delle tante realtà civiche che arricchiscono il panorama sociale cittadino”. È quanto ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomata prendendo parte alla prima assemblea di VirtuosaReggio, piattaforma opensource nata con l’obiettivo di valorizzare le esperienze positive del comprensorio reggino. “Da istituzioni – ha affermato ancora il sindaco – siamo presenti e faremo la nostra parte. Tante volte in passato abbiamo sperimentato l’opportunità di trarre da momenti come questo suggerimenti ed indicazioni utili alla prosecuzione del percorso che abbiamo avviato, attraverso un metodo sempre improntato alla partecipazione civica e alla condivisione delle scelte”. “E credo – ha spiegato ancora il Sindaco – sia anche importante valorizzare l’obiettivo di un’esperienza valida come VirtuosaReggio: quello di offrire un’immagine positiva della nostra Città, che possa andare oltre gli stereotipi che ci propongono le pellicole cinematografiche o le serie TV mainstream. Noi sappiamo che esiste una Reggio positiva e dinamica che non ha più voglia di piangersi addosso, una comunità viva e vitale, capace di determinarsi e di programmare se stessa nel presente e nel futuro. A noi, a tutti noi, il compito di raccontare questa Reggio bella e gentile, che ha voglia di riconoscersi e di farsi riconoscere”.

