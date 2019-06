Reggio Calabria: al via l’estate cauloniese. Due mesi ricchi di appuntamenti

21 Giugno 2019 16:14

Reggio Calabria: tantissimi gli eventi che animeranno i giorni e le sere d’estate, nei luoghi più suggestivi di Caulonia

Tantissimi gli eventi che animeranno i giorni e le sere d’estate, nei luoghi più suggestivi di Caulonia. L’Amministrazione, guidata dal sindaco Caterina Belcastro, ha definito il programma delle manifestazioni per l’estate 2019, in sinergia con le numerose associazioni attive sul territorio e valorizzando competenze e talenti locali. In cartellone una serie di appuntamenti che spaziano dall’arte alla musica, con attenzione allo sport e alla cultura pensati per ogni fascia di età. “Saranno mesi ricchi di tante iniziative – ha spiegato il primo cittadino cauloniese – con un ampio palinsesto di eventi diversificati e di qualità, che sapranno soddisfare i gusti di tutti e daranno l’opportunità di vivere Caulonia e godere delle sue bellezze”.

