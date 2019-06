3 Giugno 2019 18:04

Reggio Calabria: il degrado in città causato dal flop della raccolta differenziata

Il sistema di raccolta differenziata porta a porta a Reggio Calabria continua a dare problemi. Come si evince dalla foto a corredo dell’articolo, in via sbarre Centrali e non solo, i marciapiedi sono invasi dai mastelli che non vengono svuotato ormai da tanti giorni e i cittadini sono costretti a lasciare i mastelli per strada davanti ai portoni facendo si che inevitabilmente si creino mini discariche in tutta la città e creando disagi ai pedoni che si trovano a percorrere le strade.

