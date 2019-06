26 Giugno 2019 11:55

Reggio Calabria: rifiuti in fiamme al Rione Marconi, intervengono i Vigili del Fuoco

E’ in atto in questi minuti al Rione Marconi a Reggio Calabria, un enorme incendio di rifiuti tra le case. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno domando le fiamme. Nell’aria si è innalzata una vera e propria nube tossica che sta offuscando l’intera zona. Tutta la città è invasa dai rifiuti a causa del cattivo funzionamento della raccolta differenziata e in parecchie zone la spazzatura viene data alle fiamme rendendo l’area irrespirabile.

