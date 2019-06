Reggio Calabria: domani l’evento per celebrare i tre anni di attività della Commissione Toponomastica comunale

12 Giugno 2019 12:48

Reggio Calabria: domani pomeriggio la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ospiterà un evento che vuole celebrare i tre anni di attività della Commissione Toponomastica comunale

Domani pomeriggio, giovedì 13 giugno alle ore 16,00, la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ospiterà un evento che vuole celebrare i tre anni di attività della Commissione Toponomastica comunale. Come sta cambiando la città di Reggio Calabria a partire dall’indicazione di luoghi e vie della città? A quali personaggi illustri, locali e non, è associata l’indicazione dei luoghi del cuore e della vita quotidiana della nostra città? Il Presidente della Commissione Toponomastica Prof. Giuseppe Cantarella con tutti i componenti presenterà al sindaco Giuseppe Falcomatà e ai membri dell’ amministrazione comunale, le attività, gli eventi partecipativi, tutte le intitolazioni deliberate con l’ausilio tecnico-scientifico della Commissione. L’amministrazione aspetta i cittadini a Palazzo San Giorgio per un pomeriggio aperto alla partecipazione, che vuole contribuire a definire e illustrare una nuova mappa della città di Reggio Calabria.

