Reggio Calabria: 2° passaggio di disinfestazione in città [CALENDARIO]

14 Giugno 2019 17:20

Reggio Calabria, ecco il calendario completo del 2° passaggio di disinfestazione in città

L’ufficio dell’Avr di Reggio Calabria informa i cittadini che “dal 19 giugno 2019 verrà eseguito il 2° passaggio del SERVIZIO di DISINFESTAZIONE a rotazione per ciascuna zona, su tutto il territorio comunale, tramite interventi radicali adulticida, secondo misure di profilassi ASP. Pertanto, si consiglia alla popolazione di tenere ben chiuse porte e finestre, nonché di avere cura degli animali domestici. Si fa presente che tutti i prodotti, naturali o di sintesi, impiegati sono rigorosamente controllati dal Ministero della Sanità, e che, gli interventi sono mirati ai biotipi infestanti (blatte, mosche e zanzare) per eliminare solo l’organismo bersaglio, agendo quindi in maniera selettiva, SENZA danneggiare l’ambiente o effettuare trattamenti tossici per altri organismi“.

Pellaro 19/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 Centro Storico 20/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 21/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 Pellaro 23/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 Pineta Zerbi – Eremo – Tremulini 24/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 25/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 S. Caterina – S. Brunello – Vito 26/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 27/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 Trabocchetto – Condera – Spirito Santo 28/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 30/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 Sbarre 01/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 02/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 Ferrovieri – Stadio – Gebbione 03/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 04/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 S. Giorgio – Modena – S. Sperato 05/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 07/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 Catona – Salice – Rosalì – Villa S. Giuseppe 08/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 09/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 Gallico – Sambatello 10/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 11/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 Archi 12/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 14/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 Ortì – Podargoni – Terreti 15/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 16/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 Cannavò – Mosorrofa – Cataforio 17/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 18/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 Ravagnese 19/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 21/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 Gallina 22/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 23/07/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00

