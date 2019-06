Reggio Calabria, rumeno beccato ad occupare abusivamente una nota struttura del Comune: emesso “foglio di via obbligatorio”, sarà rimpatriato [DETTAGLI]

11 Giugno 2019 16:21

Reggio Calabria, il pluripregiudicato è stato fermato per l’identificazione

Nei giorni scorsi la polizia locale di Reggio Calabria ha effettuato un’operazione di ripristino di decoro urbano finalizzato allo sgombero di un immobile comunale denominato Girasole. Nella fattispecie è stato individuato all’interno dello stabile un cittadino rumeno pluripregiudicato che è stato fermato per l’identificazione. Successivamente, dopo le formalità presso la Questura, è stato posto in libertà e deferito a piede libero per occupazione abusiva. Sullo stesso gravava una misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. Nella giornata di oggi al denunciato é stato notificato un foglio di via obbligatorio.

Valuta questo articolo