Reggio Calabria: il Consiglio comunale e metropolitano congiunto dedicato al tema della Sanità

13 Giugno 2019 15:54

Reggio Calabria: lunedi 17 giugno alle 17:30 in piazza Italia il Consiglio comunale e metropolitano congiunto dedicato al tema della Sanità

Si terrà lunedi 17 giugno a partire dalle 17:30 il consiglio aperto congiunto, comunale e metropolitano, dedicato al tema della sanità. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, accogliendo l’invito avanzato da diverse realtà sociali e professionali operanti sul territorio cittadino e metropolitano, ha promosso l’inedita convocazione di un consiglio congiunto, per affrontare il tema salito agli onori della cronaca negli ultimi mesi con lo scioglimento, il commissariamento e successivamente con l’ipotesi di dissesto finanziario avanzata dai commissari. Nei giorni scorsi il sindaco ha incontrato alcune delle realtà professionali attive in ambito cittadino che hanno sottolineato l’urgenza di aprire una discussione ampia e partecipata sul tema. Da qui l’idea di promuovere un consiglio aperto. Ed è la prima volta nella storia che il consiglio comunale e il consiglio metropolitano si convocano congiuntamente in piazza, per ascoltare le istanze variegate del mondo della sanità reggina, dando voce agli utenti, ai pazienti dei servizi, agli operatori, ai medici, ai professionisti che operano nelle strutture pubbliche e private presenti sul territorio comunale e metropolitano, con l’obiettivo di determinarsi su una tematica che assume un’altissima rilevanza sociale, per un territorio storicamente penalizzato sotto il profilo del diritto alla salute. I cittadini, gli operatori, i professionisti, i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle forze sindacali sono invitati a partecipare attivamente alla discussione. A questo proposito è prevista la possibilità di prenotare il proprio intervento inviando una mail all’indirizzo staffsindaco@reggiocal.it indicando argomento, categoria o associazione di riferimento.

