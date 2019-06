Reggio Calabria: la 3ª edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Beppe De Tomasi”

1 Giugno 2019 14:12

Reggio Calabria: un evento del Rhegium Opera Musica Festival col celeberrimo basso Roberto Scandiuzzi come Presidente di Giuria

All’interno del Rhegium Opera Musica Festival si propone nei giorni 7, 8 e 9 giugno, la terza edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Beppe De Tomasi”, in onore del regista teatrale e attore teatrale italiano, spentosi il 4 giugno del 2016. Si tratta di un concorso che, negli anni precedenti, ha visto una giuria prestigiosa assegnare premi significativi e ha permesso ai vincitori e ai segnalati di partecipare come protagonisti alle produzioni del Rhegium Opera Festival e di altri teatri. La Giuria sarà presieduta dal cantante Roberto Scandiuzzi e sarà composta da William Graziosi – Sovrintendente Teatro Regio di Torino, Christian Schirm – Direttore artistico dell’Accademia dell’Opera di Parigi, Plamen Kartaloff – Direttore generale del Teatro Nazionale di Sofia (Bulgaria), Constanze Koenemann – Canto+ International Artists’ Management GmbH, Andrea Merli – Critico musicale, Renato Bonajuto- Regista, Segretario artistico Teatro Coccia di Novara, e Orlin Anastassov – Condirettore artistico Rhegium OperaMusica Festival. Al Concorso “Beppe De Tomasi” potranno partecipare i candidati di tutti i registri vocali, di ogni nazionalità, allievi o diplomati di Conservatori, Accademie o Università musicali italiane o straniere, cantanti già avviati alla professione ed eventuali eccezioni decise dai docenti. La quota di iscrizione al Concorso è di 75 €. I primi tre classificati riceveranno rispettivamente 3000 €, 1800 € e 1000 €. Il Premio della Critica che ammonta a 800€ sarà assegnato da una giuria formata da tre critici operistici di livello internazionale, presieduta da Andrea Merli. Inoltre la partecipazione al Concorso offre la possibilità di essere scritturati nelle prossime produzioni del Rhegium OperaMusica Festival (“Tosca” e “Il Flauto magico”) e di essere conosciuti, valutati e apprezzati da una giuria composta da importanti personalità della Lirica nazionale e internazionale. Tra i partecipanti, un concorrente sarà anche selezionato per partecipare a una produzione che si terrà presso il Teatro Nazionale dell’Opera di Sofia, e un altro per prendere parte a un allestimento presso il Teatro Coccia di Novara. Bisogna evidenziare che diversi sono stati i vincitori e i segnalati del Concorso Lirico Beppe De Tomasi che hanno partecipato alle produzioni del Festival reggino e ad alcune promosse da altri importanti teatri. Tra questi ricordiamo Francesca Di Sauro, vincitrice della prima edizione, che è stata la protagonista de “Il barbiere di Siviglia” andato in scena nell’agosto scorso, voce solista nella Nona Sinfonia di Beethoven diretta da Marco Alibrando, e la protagonista di “Carmen” nel circuito Opera Domani promosso dall’ASLICO; Maria Bagalà, secondo premio della prima edizione del Concorso, che ha interpretato Mimì ne “La bohème” di Puccini nel Circuito toscano dei teatri di Livorno, Lucca e Pisa; Ilenia Morabito che, segnalata nella prima edizione, ha partecipato a “Il barbiere di Siviglia” e a “La Traviata”; Sara Intagliata, voce emergente femminile della seconda edizione, è stata una delle protagoniste, accanto a Simon Orfila, della “Via Crucis” di Antonio Galanti diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli, e scritturata nel “Gianni Schicchi” del Teatro Coccia; Angela Schisano, menzione speciale dell’ultimo concorso, ha, anche lei, lavorato nel “Gianni Schicchi” di Novara e ha affiancato Venteslav Anastasov ne “L’Arca di Noè” di Britten al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

