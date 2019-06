Reggio Calabria: il Comandante della Polizia Metropolitana entra a far parte del Comitato Scientifico dell’Istituto Nazionale Azzurro

25 Giugno 2019 10:33

Reggio Calabria: il Dott. Crupi andrà ad affiancare altri illustri reggini voluti fortemente dal Consiglio Direttivo e dal Festicini all’interno del Comitato Scientifico INA

Con il Decreto di Nomina n°32/019 del 25 giugno 2019 il Dott. Crupi è entrato a far parte ufficialmente del prestigioso istituto culturale ed umanitario con sede a Roma, ricoprendo il ruolo di membro del Comitato Scientifico. Le brillanti doti umane ed istituzionali che contraddistinguono il Comandante ha portato il Consiglio Direttivo INA ad ufficializzare il suo ingresso. “Il nostro Comitato Scientifico – ha dichiarato il presidente dell’Istituto, Cav. Lorenzo Festicini, è composto da professionisti che brillano particolarmente nella nostra società. Con il nuovo ingresso del Colonello Crupi, riconfermiamo ancora una volta la serietà del nostro lavoro che da sempre contraddistingue l’Istituto Nazionale Azzurro” –aggiungendo- “oggi con l’ingresso del Comandante di Polizia Metropolitana di Reggio Calabria, andiamo a rafforzare i valori di legalità che portiamo avanti nelle nostro lavoro”. Il Dott. Crupi andrà ad affiancare altri illustri reggini voluti fortemente dal Consiglio Direttivo e dal Festicini all’interno del Comitato Scientifico INA. L’Istituto Nazionale Azzurro, è un’associazione umanitaria senza scopo di lucro apolitica e apartitica, avente sede in Roma e con diverse sedi dislocate su tutto il territorio nazionale. (La prima delegazione dell’I.N.A. si trova sul territorio reggino), che persegue finalità umanitarie operando in territorio nazionale ed internazionale. Gli scopi perseguiti mirano ad incentivare la cultura, lo studio, la ricerca e lo scambio interculturale ed interreligioso tra i popoli; apolitica e apartitica.

